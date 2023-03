First Republic Bank Aktie News: S&P 500 Aktie First Republic Bank am Dienstagvormittag im Bullenmodus

Das Papier von First Republic Bank konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 13,0 Prozent auf 13,00 EUR. Bei 13,40 EUR markierte die First Republic Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zuletzt wurden via Tradegate 63.999 First Republic Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 164,00 EUR erreichte der Titel am 16.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die First Republic Bank-Aktie damit 92,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 11,00 EUR. Mit Abgaben von 18,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte First Republic Bank am 13.01.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,02 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat First Republic Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.400,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.400,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 14.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den First Republic Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,77 USD je Aktie.

