First Republic Bank Aktie News: S&P 500 Aktie First Republic Bank schießt am Dienstagmittag hoch

Um 12:03 Uhr wies die First Republic Bank-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 15,7 Prozent auf 13,30 EUR nach oben. Die First Republic Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,50 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 150.310 First Republic Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 164,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 91,89 Prozent könnte die First Republic Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 11,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der First Republic Bank-Aktie 20,91 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte First Republic Bank am 13.01.2023 vor. First Republic Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,02 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.400,00 USD – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.400,00 USD eingefahren.

First Republic Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 14.04.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass First Republic Bank im Jahr 2023 4,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

