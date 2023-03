First Republic Bank Aktie News: S&P 500 Aktie First Republic Bank am Mittwochnachmittag auf Höhenflug

Die First Republic Bank-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 36,3 Prozent auf 16,60 USD. In der Spitze gewann die First Republic Bank-Aktie bis auf 16,76 USD. Bei 15,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 3.297.534 First Republic Bank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 174,21 USD. Dieser Kurs wurde am 23.03.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 90,47 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.03.2023 (11,52 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die First Republic Bank-Aktie 44,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 13.01.2023 lud First Republic Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es stand ein EPS von 1,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei First Republic Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 2,02 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.400,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.400,00 USD gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte First Republic Bank am 14.04.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem First Republic Bank-Gewinn in Höhe von 3,94 USD je Aktie aus.

