First Republic Bank Aktie News: S&P 500 Aktie First Republic Bank gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Im New York-Handel gewannen die First Republic Bank-Papiere um 15:53 Uhr 0,8 Prozent. Bei 14,65 USD erreichte die First Republic Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,19 USD. Von der First Republic Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.315.301 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.03.2022 bei 173,49 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 92,26 Prozent könnte die First Republic Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 11,52 USD fiel das Papier am 21.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,58 Prozent könnte die First Republic Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 13.01.2023 lud First Republic Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte First Republic Bank 2,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.400,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.400,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die First Republic Bank-Bilanz für Q1 2023 wird am 14.04.2023 erwartet.

In der First Republic Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,63 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur First Republic Bank-Aktie

First Republic Bank-Aktie schließt an der NYSE tiefrot: First Rebublic Bank auf der Suche nach Wegen aus der Krise

Bankenkrise droht - Jim Cramer hält "drastische Maßnahmen" der Fed für möglich

Fed wegen Inflation unter Zugzwang: US-Bankenkollaps könnte sich weiter negativ auf Aktien auswirken

Ausgewählte Hebelprodukte auf First Republic Bank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf First Republic Bank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf First Republic Bank

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com