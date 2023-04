First Republic Bank Aktie News: S&P 500 Aktie First Republic Bank am Nachmittag im Bullenmodus

Um 15:51 Uhr wies die First Republic Bank-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 6,2 Prozent auf 6,04 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die First Republic Bank-Aktie bei 6,04 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,75 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.752.225 First Republic Bank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 171,02 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 96,47 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.04.2023 (4,77 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der First Republic Bank-Aktie 26,62 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte First Republic Bank am 24.04.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,23 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,00 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.209,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.396,00 USD umgesetzt worden waren.

Die First Republic Bank-Bilanz für Q2 2023 wird am 14.07.2023 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,166 USD je First Republic Bank-Aktie stehen.

