Fiserv legte Quartalsergebnis vor

05.11.26 06:35 Uhr

Fiserv hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1523,03 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fiserv 176,33 ARS je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fiserv in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.793,12 Milliarden ARS im Vergleich zu 6.992,01 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Redaktion Finanzen.net