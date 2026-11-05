Fiserv mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Fiserv hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -15,64 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fiserv ein EPS von 2,01 CAD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,27 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 7,25 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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