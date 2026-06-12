FIT EASY präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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FIT EASY gab am 12.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 36,74 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 22,60 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 3,59 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 65,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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