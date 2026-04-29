Fitch ändert Ausblick Deutsche-Bank-Rating auf positiv von stabil

DOW JONES--Die Ratingagentur Fitch hat den Rating-Ausblick für die Deutsche Bank auf positiv von stabil geändert. Zudem bestätigte Fitch Ratings das langfristige Emittentenausfall-Rating der Deutschen Bank mit "A-". Der nunmehr positive Rating-Ausblick berücksichtige die Fortschritte der Deutschen Bank bei der Schaffung eines ausgewogeneren Ertragsprofils durch die Steigerung der Rentabilität stabilerer Geschäftsbereiche, so Fitch. Die Ratingagentur geht davon aus, dass diese Fortschritte die operative Leistung nachhaltig verbessern, die Widerstandsfähigkeit erhöhen und die Kapitalgenerierung unterstützen werden.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung