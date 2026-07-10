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Fitch bestätigt Bayer-Rating mit "BBB"; Ausblick negativ

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DOW JONES-- Fitch bestätigt Bayer-Rating mit "BBB"; Ausblick negativ Fitch hat das Rating für Bayer bestätigt. Die Ratingagentur stuft die Bonität des Pharma- und Agrarchemiekonzerns weiterhin mit "BBB" bei negativem Ausblick ein.

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Das Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA zum Thema Glyphosat sollte die Rechtsrisiken in Schach halten, was positiv sei für das Kreditprofil von Bayer, so Fitch. Der Verkauf eines Minderheitsanteils an einer Tochtergesellschaft für 3 Milliarden Euro werde den Finanzierungsbedarf durch Rechtsvergleiche von 4 bis gut 5 Milliarden Euro in diesem Jahr teilweise decken. Außerdem dürften die Einnahmen den erwarteten Anstieg der Verschuldung begrenzen.

Der negative Ausblick ist laut Fitch den Unsicherheiten über die operative Entwicklung, die vorgeschlagene Vergleiche und die künftigen Prioritäten bei der Kapitalallokation geschuldet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2026 08:36 ET (12:36 GMT)

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DatumRatingAnalyst
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08.07.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.07.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.