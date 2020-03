Fitch bestätigt BBB-Rating von RWE - Ausblick stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Fitch hat die Langfristig-Bonität BBB von RWE bestätigt. Der Ausblick sei stabil. Die Bestätigung spiegele die Expansion von RWE in den Bereich der erneuerbaren Energien wider, so die Experten. Zudem sei ein verbessertes Kreditprofil gegeben aufgrund des quasi-regulierten Charakters des Neugeschäfts sowie die größere Visibilität gegenüber der konventionellen Stromerzeugung durch den Kohle-Ausstieg. Ein langfristiges Risiko sehen die Experten vor allem in den hohen Investitionen für den weiteren Ausbau der Wind- und Photovoltaik-Aktivitäten. Mittelfristig könne zudem ein deutlicher Rückgang bei der Stromnachfrage belastend wirken.

