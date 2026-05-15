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Fitch bestätigt Deutschland mit "AAA" - Ausblick stabil

18.05.26 07:05 Uhr

DOW JONES--Fitch Ratings hat die langfristigen Emittentenausfallratings (IDRs) Deutschlands mit "AAA" und stabilem Ausblick bestätigt. Das Rating spiegelt die große, wohlhabende und diversifizierte Wirtschaft, die außergewöhnliche Finanzierungsflexibilität als Benchmark-Emittent der Eurozone und eine langjährige Erfolgsbilanz umsichtiger Haushaltsführung wider, wie Fitch mitteilte. Diese Stärken würden weiterhin einen erheblichen fiskalischen Spielraum stützen, trotz trüberer Wachstumsaussichten, einer deutlichen Haushaltslockerung und zunehmender politischer Fragmentierung. Strukturelle Wirtschaftsschwächen, schwächere Governance-Indikatoren und ein anhaltender Anstieg der Staatsverschuldung erhöhten zwar den Druck auf das Rating, würden aber nicht die Kernkredistärken Deutschlands überwiegen.

Das Rating Deutschlands wird laut Fitch zudem durch einen außergewöhnlichen Marktzugang, im Vergleich zu Mitbewerbern niedrige Kreditaufnahmeversionen und seine einzigartige Rolle als Benchmark-Emittent der Eurozone gestützt. Diese Merkmale böten erhebliche Kapazitäten zur Abfederung von Schocks und sichertn eine anhaltende Finanzierungsflexibilität auch unter weniger günstigen Marktbedingungen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2026 01:06 ET (05:06 GMT)