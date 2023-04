Fitch bestätigt Deutschlands Spitzenbonität

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Fitch hat für Deutschland die Spitzenbonität AAA bestätigt. Der Ausblick beibt stabil. Das Rating spiegele die diversifizierte Wirtschaft mit hoher Wertschöpfung, die starken Institutionen und die soliden öffentlichen Finanzen wider. Das Rating werde auch durch die Position Deutschlands als führender staatlicher Emittent in der Eurozone gestützt, die eine sehr hohe Finanzierungsflexibilität gewährleistee. Die anhaltend hohen Leistungsbilanzüberschüsse sprächen für die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Exportsektors.

Indes sei Deutschland unter den großen Volkswirtschaften der Eurozone am stärksten von dem Energieschock und den Engpässen in den Lieferketten betroffen. Der Schock habe sich leicht abgeschwächt, was vor allem auf die sinkenden Energiepreise und die hohen Gasspeicherbestände auf dem gesamten Kontinent in Verbindung mit einem warmen Winter zurückzuführen sei. Dadurch sei der Produktionsrückgang geringer als erwartet ausgefallen.

April 01, 2023 04:22 ET (08:22 GMT)