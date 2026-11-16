DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 9,16 -3,1%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.387 -1,3%Euro 1,1019 -0,1%Öl 96,0 +0,2%Gold 3.852 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Fitch bestätigt Deutschlands Triple-A-Rating mit stabilem Ausblick

DOW JONES--Fitch Ratings hat die Kreditwürdigkeit von Deutschland mit Triple-A bestätigt und einen stabilen Ausblick gegeben. Deutschland könne die fiskalische Expansion bei öffentlichen Investitionen und Verteidigung, die die Staatsverschuldung auf einen anhaltenden Aufwärtspfad bringen werde, dank erheblicher fiskalischer und finanzieller Flexibilität tragen, heißt es in einer Mitteilung von Fitch. Für die mittelfristige fiskalische Konsolidierung und Reformperspektiven bestünden jedoch Risiken durch eine alternden Bevölkerung, schwaches Produktivitätswachstum, sinkende industrielle Wettbewerbsfähigkeit und politische Fragmentierung aus, erklärte die Ratingagentur.

Werbung

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2026 00:43 ET (05:43 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.