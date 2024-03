Fitch erhöht Ausblick für Großbritannien auf stabil von negativ - AA- bestätigt

(Wiederholung.)

LONDON (Dow Jones)--Die Ratinagentur Fitch Ratings hat den Ausblick für Großbritannien angehoben - auf stabil von negativ. Das langfristige Emittentenausfallrating in Fremdwährung (IDR) bestätigte die Ratingagentur mit AA-.

Fitch zufolge haben sich die wirtschaftspolitischen Risiken seit Oktober 2022, als Fitch einen negativen Ausblick vergab, verringert. Fitch geht davon aus, dass das britische Wirtschaftswachstum in diesem Jahr in etwa stagnieren wird, bevor es 2025 auf 1,7 Prozent ansteigt. Die Staatsverschuldung wird in diesem Jahr voraussichtlich 103,6 Prozent erreichen und sich nach 2025 bei 105 Prozent stabilisieren, so Fitch.

Fitch hat auch den Ausblick für die Bank of England auf stabil von negativ angehoben, in Übereinstimmung mit der Regierung.

