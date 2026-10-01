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Fitch erhöht Ausblick für IFS-Rating von Hannover Rück auf positiv

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
251.00 EUR -4.60 EUR -1.80 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
499.30 EUR -4.50 EUR -0.89 %
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Swiss Re AG
146.70 EUR -1.00 EUR -0.68 %
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DOW JONES--Fitch wird zuversichtlicher für die Bonität der Hannover Rück. Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie den Ausblick für das Versicherer-Finanzstärke-Rating (IFS) auf positiv von stabil erhöht. Das Rating selbst wurde mit AA- bestätigt. Fitch geht davon aus, dass der Rückversicherer seine sehr starke Kapitalisierung und finanzielle Performance auch bei schwierigeren Marktbedingungen über die kommenden zwölf bis 24 Monate wird beibehalten können.

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Fitch bestätigte das IFS-Rating für die Munich Re mit AA und einem stabilen Ausblick. Swiss Re wurde mit AA- und einem stabilen Ausblick bestätigt.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2026 12:05 ET (16:05 GMT)

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
08.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets

Information

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