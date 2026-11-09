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Fitch hebt Zyperns Bonitätsnote auf "A" an

Von Stephen Nakrosis

DOW JONES--Fitch Ratings hat das langfristige Emittentenausfallrating Zyperns von "A-" auf "A" erhöht und den Ausblick mit "stabil" bewertet. Der rapide Schuldenabbau des Landes war laut Fitch ein entscheidender Faktor für die Erhöhung.

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Für Zypern wird im Jahr 2026 ein Haushaltsüberschuss von 3,2 Prozent des BIP erwartet - der höchste Wert in der Eurozone, erklärte die Ratingagentur. Die gesamte Staatsverschuldung soll voraussichtlich von 52,4 Prozent des BIP im Jahr 2025 auf 46,3 Prozent im Jahr 2026 sinken, mit der Aussicht auf einen weiteren Rückgang auf 36,6 Prozent im Jahr 2028. Darüber hinaus prognostiziert Fitch für die Jahre 2026 bis 2028 ein über dem Durchschnitt der Eurozone liegendes BIP-Wachstum von 3 Prozent, getrieben durch einen starken Binnenkonsum und eine anhaltend robuste Entwicklung im Dienstleistungssektor. Laut Fitch haben sich die Tourismusströme nach einem Rückgang zu Beginn des Nahostkonflikts rasch wieder erholt.

Dennoch steht das Land vor Herausforderungen bei der Inflation, bedingt durch die hohe Abhängigkeit von Importen fossiler Brennstoffe und gestiegene Preise für Dienstleistungen. Die harmonisierte Inflationsrate im Land lag laut Fitch im September bei 5,2 Prozent, nach 0,9 Prozent im Februar. Nach voraussichtlich 4 Prozent in diesem Jahr soll die Teuerungsrate im nächsten Jahr sowie in den Jahren 2027 und 2028 bei durchschnittlich 2,5 Prozent liegen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2026 00:12 ET (05:12 GMT)

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