Fitch sieht Bankenkonsolidierung in Italien als positiv für den Sektor

DOW JONES--Eine Konsolidierungswelle unter italienischen Banken könnte sich nach Einschätzung von Fitch Ratings positiv auf die Kreditwürdigkeit des Sektors auswirken und das Geschäfts- und Finanzprofil der Banken stärken. Allerdings müssten die Banken erhebliche Integrationsherausforderungen bewältigen, bevor sie die strategischen Vorteile voll ausschöpfen könnten, so die Ratingagentur. Fünf der acht größten italienischen Banken sind derzeit an potenziellen M&A-Transaktionen beteiligt.

Die Konsolidierung könnte zu einer stärkeren Marktkonzentration führen, wobei die fünf größten Banken potenziell etwa die Hälfte der Aktiva des Sektors halten könnten, statt wie bisher knapp über 40 Prozent. Der Sektor wäre jedoch immer noch stärker fragmentiert als in Frankreich oder Spanien, was auf weiteren Konsolidierungsbedarf hindeute.

Bislang sei jedoch noch keine vorgeschlagene Transaktion zustande gekommen, und der Ausgang der Übernahmeangebote sei ungewiss. Für die Realisierung von Synergien und die Aufrechterhaltung der Kreditqualität werde eine erfolgreiche Integration entscheidend sein. Größere Banken könnten aus der Konsolidierung gestärkt hervorgehen, aber der Prozess könnte auch Chancen für kleinere Regionalbanken bieten, ihre Marktposition auszubauen, indem sie von der Kundenabwanderung größerer Institute profitieren.

Die Großbank Unicredit, laut Fitch derzeit die Nr. 2 im italienischen Markt, will den Konkurrenten Banco BPM (Nr. 3) übernehmen. Banco BPM hat wiederum eine Offerte für den Vermögensverwalter Anima unterbreitet. Banca Monte dei Paschi di Siena (Nr. 6) will die Mediobanca Banca di Credito Finanziario (Nr. 8) in einem reinen Aktiendeal übernehmen. Und die BPER Banca (Nr. 5) hat Interesse an der Banca Popolare di Sondrio (Nr. 12). Außerdem will die Banca Ifis will sich mit dem Kauf der Illimity Bank verstärken.

