Fitch stuft italienische Banken wegen Corona ab

Von Barbara Kollmeyer

MADRID (Dow Jones)--Italiens Finanzinstitute befinden sich Fitch Ratings zufolge wegen der Coronavirus-Krise in einer schwierigen Lage. Die Fitch-Analysten haben ihren Ausblick für den Sektor auf negativ von stabil gesenkt. Italien ist das am stärksten vom Coronavirus betroffen Land in Europa.

"Italienische Banken sehen sich aufgrund des sozio-ökonomischen Schocks durch die Ausbreitung des Coronavirus in Italien und den daraus resultierenden Auswirkungen auf das Geschäftsumfeld der Banken mit einer Gefährdung der Erträge und Qualität ihrer Vermögenswerte konfrontiert", sagten Francesca Vasciminno und Christian Scarafia, Senior-Direktoren von Fitch in einer Mitteilung.

Der Druck auf die Einnahmen durch die aus der Krise resultierende wirtschaftliche Verlangsamung und die weit verbreitete Aussetzung von Kreditleistungen, die sich auf die Qualität der Aktiva auswirken könnten, seien klare Risiken.

Notleidende Kredite bleiben Problem

Fitch zufolge sind italienische Banken, die in den vergangenen Jahren ihre Bestände an notleidenden Krediten (NPL) abgebaut hatten, besonders gefährdet, ebenso Institute, die sich noch in einer Restrukturierungsphase befinden. Auch wenn sich die Bruttoquote notleidender Kredite bis Ende 2019 auf etwa 8 Prozent verbessert hat, liegt sie noch immer weit über dem europäischen Durchschnitt von unter 4 Prozent.

Eine bedeutende Verlangsamung der italienischen Wirtschaftsentwicklung aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen zur Eindämmung des Virus dürfte zu einem schnelleren Zufluss neuer NLPs führen, die zuletzt erst auf historische Tiefststände zurückgegangen seien, so die Analysten.

Banken, deren Geschäfte stärker von kleinen Unternehmen, Tourismus oder der Aufrechterhaltung der Lieferketten abhängig seien, könnten zusätzlich Druck auf die Qualität ihrer Vermögenswerte spüren, so Fitch. Dies gelte auch für Banken, deren Geschäftsmodelle wenig diversifiziert seien, da ein Anstieg der Verluste bei Krediten, die ohnehin niedrigen Margen und Gewinne vor Wertminderungen aufzehren könnten.

Italiens größere Banken dürften sich hingegen widerstandsfähiger zeigen, da ihre Geschäftsmodelle stärker diversifiziert sind. Dennoch ist die Asset-Qualität auch hier weiterhin schwächer als bei Großbanken. Die Ratings der beiden größten Banken Italiens, Intesa Sanpaolo und UniCredit, weisen seit September 2018 negative Ausblicke auf. Dies liegt mit daran, dass das "BBB"-Rating von Italien bei Fitch ebenfalls negativ bewertet wird.

Fitch zufolge haben viele italienische Banken einen angemessenen Zugang zum Kapitalmarkt. Daran dürfte sich in naher Zukunft wohl auch nichts ändern.

Der Zugang zu Zentralbankgeld sowie die von der EZB angekündigten Maßnahmen, dürften stützend wirken, so Vasciminno and Scarafia.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2020 15:02 ET (19:02 GMT)