Auf der Umsatzseite standen 25,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,5 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS lag bei 0,16 USD. Im letzten Jahr hatte FitLife Brands einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie eingefahren.

FitLife Brands hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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