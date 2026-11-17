FitLife Brands: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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FitLife Brands hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 0,16 USD. Im letzten Jahr hatte FitLife Brands einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 25,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,5 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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