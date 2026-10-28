Five-Star Business Finance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

28.10.26 06:35 Uhr

Five-Star Business Finance hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 10,14 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Five-Star Business Finance 9,72 INR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,75 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 8,07 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 9,60 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 7,07 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.net