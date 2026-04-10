FIXER: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

FIXER hat am 10.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 28.02.2026 endete.

FIXER hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 40,49 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -7,170 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 36,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 773,0 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net