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FIXER präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

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Aktien
FIXER Inc. Registered Shs
264.00 JPY -4.00 JPY -1.49 %
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FIXER hat am 10.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 38,64 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -56,410 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 793,0 Millionen JPY, gegenüber 871,0 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,96 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.net

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