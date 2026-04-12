FIXER präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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FIXER hat am 10.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 38,64 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -56,410 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 793,0 Millionen JPY, gegenüber 871,0 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,96 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.net
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