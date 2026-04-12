FIXER präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

11.07.26 06:35 Uhr

Mit einem Umsatz von 793,0 Millionen JPY, gegenüber 871,0 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,96 Prozent präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 38,64 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -56,410 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

FIXER hat am 10.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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