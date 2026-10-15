FIXER: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

15.10.26 06:35 Uhr

FIXER hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 28,94 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -62,040 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 890,0 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 766,0 Millionen JPY.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 151,800 JPY. Im Vorjahr waren -143,220 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

FIXER hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,12 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net