BYD-Aktie gibt nach: Vorverkauf für neues SUV-Modell Sealion 08 startet in China

Flaggschiff

13.08.26 10:08 Uhr

Mit dem Sealion 08 bringt BYD sein zweites Flaggschiff der Ocean-Reihe in den Vorverkauf, während die Schwesterserie Seal schwächelt.

• Die Sealion-Reihe verzeichnet im Juli 2026 ein Absatzplus von 54,1 % im Vergleich zum Vorjahr und trägt wesentlich zum Gesamtwachstum von BYD bei, während die Seal-Modellreihe rückläufig ist.

• BYD hat in China den Vorverkauf für den neuen SUV Sealion 08 gestartet, der als Plug-in-Hybrid und vollelektrische Version erhältlich ist und das Wachstum der Sealion-Serie vorantreibt.

Vorverkauf für neues Ocean-Flaggschiff startet in China

Sealion-Serie zählt zu den am schnellsten wachsenden Produktlinien von BYD

Analystenhäuser bewerten BYD-Aktie trotz unterschiedlicher Kursziele positiv

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BYD hat in China den Vorverkauf für den SUV Sealion 08 gestartet und damit den bevorstehenden Marktstart des zweiten Flaggschiffs der Ocean-Reihe eingeleitet. Das Modell soll an die starke Nachfrage der Sealion-Serie anknüpfen, die zu den am schnellsten wachsenden Produktlinien des Konzerns zählt.

Zwei Antriebe, gestaffelte Preise

Den Start der Vorbestellungen für den Sealion 08 kündigte Zhang Zhuo, Vertriebsleiter der Ocean-Baureihe, laut CnEVPost am Donnerstag über Weibo an. Der Elektroautohersteller BYD bietet den SUV in einer Plug-in-Hybrid-Version namens DM-i sowie als rein elektrisches Modell an, jeweils mit Fünf- oder Sechssitzer-Layout. Laut Angaben aus der BYD-App, auf die die Nachrichtenseite verweist, liegen die Vorbestellpreise für die DM-i-Variante zwischen 230.000 und 260.000 Yuan, umgerechnet rund 34.000 bis 38.500 US-Dollar, während die Elektroversion mit 250.000 bis 280.000 Yuan kalkuliert ist (rund 37.000 bis 41.500 US-Dollar). Kunden in China können das Fahrzeug mit einer rückerstattbaren Anzahlung von 2.000 Yuan reservieren, die zugleich einen Platz in der Produktionswarteschlange sichert.

Technisch setzt der Sealion 08 DM-i als erster Plug-in-Hybrid-SUV des Konzerns auf Flash-Charging. Ausgestattet ist das Fahrzeug unter anderem mit der zweiten Generation der Blade Battery sowie dem Fahrassistenzsystem God's Eye 5.0. Sein Debüt feierte das Modell auf der Beijing Auto Show am 24. April 2026. Das Schwestermodell, die Limousine Seal 08, ging bereits am 2. Juli mit einem Startpreis von 196.900 Yuan, rund 29.000 US-Dollar, in den Verkauf.

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Sealion-Serie als Wachstumstreiber bei BYD

Im Juli 2026 setzte BYD 49.057 Einheiten der Sealion-Baureihe ab, ein Plus von rund 54,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. In den ersten sieben Monaten des Jahres kam die Serie insgesamt auf 227.415 verkaufte Fahrzeuge, was einem Anteil von 10,2 Prozent am gesamten BYD-Absatz entspricht und einen Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum markiert. Damit steht die Sealion-Reihe im Kontrast zur Seal-Baureihe, deren Absätze im Juli 2026 um 13,8 Prozent auf 40.399 Fahrzeuge zurückgingen. BYD reagierte darauf am 11. August 2026 mit einer überarbeiteten Version der Limousine Seal 06 samt erstmals LiDAR-gestütztem Fahrassistenzsystem.

Mit dem Sealion 08 und dem bereits gestarteten Seal 08 verfolgt BYD das Ziel, sein Premium-Portfolio mit insgesamt vier Flaggschiff-Modellen neu aufzustellen. Die Dynasty-Reihe ergänzt dieses Vorhaben: Im Juni 2026 kam der SUV Da Tang auf den Markt, die Limousine Da Han soll auf der kommenden Chengdu Auto Show vorgestellt werden.

Analysten blicken mehrheitlich positiv auf BYD-Aktie

Die BYD-Aktie gibt am Donnerstag in Hongkong zeitweise um 1,23 Prozent auf 88,50 Hongkong-Dollar nach.

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Am Kapitalmarkt bewerten Analysten die BYD-Aktie jedoch mehrheitlich positiv. DBS-Analyst Raphael Tse bestätigte vergangene Woche ein Buy-Rating mit einem Kursziel von 150 Hongkong-Dollar, Bank of America Securities stufte die Aktie Anfang August ebenfalls mit Buy und einem Kursziel von 123 Hongkong-Dollar ein. Jefferies-Analystin Xiaoyi Lei sah die Aktie am gleichen Tag mit einem Hold-Rating und einem Kursziel von 106 Hongkong-Dollar etwas zurückhaltender. Als Risiko nennt sie den zunehmenden Wettbewerbsdruck im chinesischen SUV-Segment, der die Margen der Sealion-Reihe belasten könnte.

Ob BYD den offiziellen Marktstart des Sealion 08 noch im August 2026 bestätigt, bleibt vorerst offen. Anleger dürften zudem auf den nächsten Zahlentermin blicken, der in den nächsten Wochen erwartet wird.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

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