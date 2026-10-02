Partners Group-Aktie fester: Private-Equity-Riese baut Milliardenfonds um

Flaggschiff-Fonds

02.10.26 09:32 Uhr

Partners Group stellt einen milliardenschweren Fonds neu auf, nachdem steigende Rücknahmewünsche der Anleger zuvor für erheblichen Druck gesorgt hatten.

• Investoren können künftig ihr Engagement beibehalten, in einen neuen thesaurierenden Fonds umwandeln oder Anteile an den neuen Teilportfolios zurückgeben.

• Der Fonds, mit einem Nettoinventarwert von 6,6 Milliarden Euro, hatte im Juni Kapitalabflüsse begrenzt, nachdem die Rücknahmeforderungen stark angestiegen waren.

Die Schweizer Private-Equity-Gesellschaft Partners Group strukturiert einen ihrer Flaggschiff-Fonds (Global Value Sicav) um, der Anfang des Jahres die Auszahlungen an Investoren begrenzt hatte, und spaltet ihn in zwei Teilportfolios auf. Der Konzern teilte am Freitag mit, dass unter einem neuen Dachfonds zwei Teilportfolios für den Fonds eingerichtet werden sollen. Bei dem Fonds handelt es sich um eine etablierte Private-Equity-Evergreen-Strategie mit einem Nettoinventarwert von 6,6 Milliarden Euro. Die Partners Group hatte im Juni die Kapitalabflüsse aus dem Fonds gedeckelt, nachdem die Rücknahmeforderungen der Anleger sprunghaft gestiegen waren, was einen Ausverkauf der Anteile ausgelöst hatte.

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Nach Angaben des Unternehmens sollen die beiden neuen Teilportfolios, die weiterhin vom selben Team verwaltet werden, den Anlegern wieder mehr Flexibilität bieten. Investoren haben künftig drei Möglichkeiten: Sie können ihr aktuelles Engagement in dem Fonds beibehalten, es in einen thesaurierenden Fonds aus den beiden Teilportfolios umwandeln, oder ihre Anteile an einem oder beiden Teilportfolios zurückgeben.

Die Aktie von Partners Group gewinnt an der SIX zeitweise 0,44 Prozent auf 598 CHF.

Von Adria Calatayud

DOW JONES-