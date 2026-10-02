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Flaggschiff-Fonds

Partners Group-Aktie fester: Private-Equity-Riese baut Milliardenfonds um

Partners Group-Aktie fester: Private-Equity-Riese baut Milliardenfonds um

Partners Group stellt einen milliardenschweren Fonds neu auf, nachdem steigende Rücknahmewünsche der Anleger zuvor für erheblichen Druck gesorgt hatten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Partners Group AG
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Die Schweizer Private-Equity-Gesellschaft Partners Group strukturiert einen ihrer Flaggschiff-Fonds (Global Value Sicav) um, der Anfang des Jahres die Auszahlungen an Investoren begrenzt hatte, und spaltet ihn in zwei Teilportfolios auf. Der Konzern teilte am Freitag mit, dass unter einem neuen Dachfonds zwei Teilportfolios für den Fonds eingerichtet werden sollen. Bei dem Fonds handelt es sich um eine etablierte Private-Equity-Evergreen-Strategie mit einem Nettoinventarwert von 6,6 Milliarden Euro. Die Partners Group hatte im Juni die Kapitalabflüsse aus dem Fonds gedeckelt, nachdem die Rücknahmeforderungen der Anleger sprunghaft gestiegen waren, was einen Ausverkauf der Anteile ausgelöst hatte.

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Nach Angaben des Unternehmens sollen die beiden neuen Teilportfolios, die weiterhin vom selben Team verwaltet werden, den Anlegern wieder mehr Flexibilität bieten. Investoren haben künftig drei Möglichkeiten: Sie können ihr aktuelles Engagement in dem Fonds beibehalten, es in einen thesaurierenden Fonds aus den beiden Teilportfolios umwandeln, oder ihre Anteile an einem oder beiden Teilportfolios zurückgeben.

Die Aktie von Partners Group gewinnt an der SIX zeitweise 0,44 Prozent auf 598 CHF.

Von Adria Calatayud

DOW JONES-

Bildquellen: Partners Group

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25.01.13 Partners Group halten Vontobel Research
16.01.13 Partners Group halten Vontobel Research
14.12.12 Partners Group kaufen Sarasin Research
06.11.12 Partners Group buy Sarasin Research
05.11.12 Partners Group hold Vontobel Research

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