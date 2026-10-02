Partners-Group-Aktie im Fokus: Private-Equity-Riese baut Milliardenfonds um

KI-Nachrichtenüberblick

• Partners Group strukturiert ihren umstrukturierten Private-Equity-Fonds in zwei Teilportfolios um, um den Investoren mehr Flexibilität zu bieten.

• Der Fonds, mit einem Nettoinventarwert von 6,6 Milliarden Euro, hatte im Juni Kapitalabflüsse begrenzt, nachdem die Rücknahmeforderungen stark angestiegen waren.