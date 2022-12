flatexDEGIRO Aktie News: flatexDEGIRO am Mittag mit Abschlägen

Die flatexDEGIRO-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,7 Prozent auf 6,28 EUR. Die flatexDEGIRO-Aktie sank bis auf 6,07 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.596.399 flatexDEGIRO-Aktien umgesetzt.

Am 03.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,50 EUR an. Der aktuelle Kurs der flatexDEGIRO-Aktie ist somit 72,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.12.2022 auf bis zu 6,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die flatexDEGIRO-Aktie im Durchschnitt mit 13,30 EUR.

Am 18.10.2022 legte flatexDEGIRO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor.

Am 30.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von flatexDEGIRO veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 28.03.2024 dürfte flatexDEGIRO die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2020 auf 0,526 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com