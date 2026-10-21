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Flatexdegiro bestätigt Jahresziele - Aktie gefragt

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Aktien
flatexDEGIRO AG
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Onlinebroker flatexDEGIRO sieht sich nach Zuwächsen im dritten Quartal auf Kurs zu seinem im Sommer angehobenen Jahresgewinnziel. Bei einem Umsatzwachstum um 14 Prozent auf 150 Millionen Euro stieg das Konzernergebnis im dritten Quartal im Jahresvergleich um fast 30 Prozent auf 50 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte. Dabei lieferte neben dem Wachstum des Brokerage-Geschäfts vor allem das Zinsergebnis Rückwind auf der Gewinnseite. Das Unternehmen verwies auf eine weiterhin rege Nachfrage nach Wertpapierkrediten sowie das günstige Zinsumfeld. Der Aktienkurs stieg in einer ersten Reaktion auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund eineinhalb Prozent, wenngleich Umsatz und Überschuss etwas hinter den vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Analystenschätzungen zurückblieben.

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Für das Gesamtjahr 2026 peilt die Unternehmensführung weiterhin einen Umsatz von rund 650 Millionen Euro sowie ein Konzernergebnis von 200 bis 230 Millionen Euro an./mis/he

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Datum Rating Analyst
12.10.26 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
12.10.26 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
08.10.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG

Information

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