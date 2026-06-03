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flatexDEGIRO: Das bereitet noch Sorgen

05.06.26 07:38 Uhr

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flatexDEGIRO: Das bereitet noch Sorgen | finanzen.net

Die Aktie von flatexDEGIRO befindet sich nach einer scharfen Korrektur in der kurzfristigen Bodenbildungsphase. Vor allem ein Faktor könnte für neue Aufwärtsimpulse sorgen.

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flatexDEGIRO AG
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Nach einer langen und steilen Rally musste die Aktie von flatexDEGIRO im Februar einen kräftigen Rücksetzer hinnehmen. Vor dem Hintergrund einer deutlich überkauften Chartlage war dafür vor allem der Ausblick des Managements auf das Geschäftsjahr verantwortlich, der lediglich ein Umsatzwachstum um 5 bis 10 Prozent und ein Gewinnwachstum von 5 bis 15 Prozent vorsieht.

Starkes erstes Quartal

Gemessen an den Zahlen des ersten Quartals scheint das viel zu konservativ. Denn das Unternehmen konnte den Umsatz in den ersten drei Monaten bereits um 19 Prozent auf 174 Mio. Euro ausweiten und den Gewinn dabei sogar um 28 Prozent auf 54 Mio. Euro erhöhen. Allerdings war die Marktvolatilität auch relativ hoch, was die Handelsaktivitäten üblicherweise kräftig stimuliert. Daher sind die Zahlen nicht unbedingt repräsentativ für die Folgequartale.

Übertriebene Sorgen

Ein anderer Faktor bereitet den Anlegern aber noch größere Sorgen. Zuletzt hat sich das…

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