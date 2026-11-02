flatexDEGIRO: Flaut das Wachstum jetzt ab?

Auch für das dritte Quartal hat flatexDEGIRO ansprechende Zahlen geliefert. Der Aktie hat das kaum geholfen. Behalten die Skeptiker bezüglich der Wachstumschancen am Ende Recht?

Auch im dritten Quartal hat flatexDEGIRO gut abgeschnitten – mit einem Umsatzwachstum um 14 Prozent auf 150 Mio. Euro und einer Gewinnsteigerung von 29 Prozent auf 50 Mio. Euro. Die Analysten der Deutschen Bank, die das Papier nur mit Hold einstufen, sahen sich dennoch durch das Zahlenwerk bestätigt. Sie erwarten wegen einer Konkurrenzverschärfung im Markt u.a. durch Neobroker höhere Kosten für die Kundengewinnung, was die Wachstumsdynamik und die Margen künftig schmälern könnte.

Hohe Kurseinbußen

Am Markt hat sich diese Sicht der Dinge in den letzten Wochen durchgesetzt und zu einem Kursverlust von inzwischen 40 Prozent seit dem Zwischenhoch im Juli geführt. Schon seit Mitte September ist die Aktie gemessen am Relative-Stärke-Index immer mal wieder überverkauft, das hat letztlich zu einer Abbremsung der Abwärtsdynamik geführt. Mit dem jüngsten kleinen Rebound nach den Zahlen ist der MACD nach oben gedreht und deutet an, dass eine längere Erholungsphase bei der Aktie gestartet sein könnte.

Operativer Trend entscheidend

Die Bewertung liefert dafür eine gute Basis, denn das Konsens-KGV für 2026 beträgt bei einem Kurs von 23,76 Euro nur noch moderate 11,8 (Stand 2.11.). Entscheidend für die Kurschancen dürften aber die operativen Trends sein, dazu gibt es am 4. November die nächsten Informationen mit den Key Performance Indicators für den Oktober. Dabei dürfte das erreichte Kundenwachstum von besonderem Interesse sein. Kann flatexDEGIRO eine größere Enttäuschung vermeiden, könnte die Aktie versuchen, aus dem Rebound einen kurzfristigen Aufwärtstrend zu machen – zumal das angekündigte Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. Euro bald zusätzlich helfen könnte.

Während bei flatexDEGIRO die Oktober-Kundenzahlen die Richtung vorgeben dürften, wartet man bei Pyrum auf ein ganz anderes Signal – eines aus der Produktion. Es könnte die erlösende Nachricht werden: zum Artikel

Wie eine geopolitische Krise das Geschäft befeuert, erleben derzeit Nordex, Verbio und drei weitere deutsche. Doch nicht jede Aktie zieht dabei mit, und gerade beim bekanntesten Namen ist das bemerkenswert. zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.445 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 31.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 02.11.26 um 10:41 Uhr.

Hinweise zu potenziellen Interessenkonflikten:

Eine StockXperts oder dem Autorenteam von StockXperts nahestehende Gesellschaft hält Aktien des Unternehmens oder derivative Instrumente, die vom Kurs der Aktien abhängen, und/oder sie hat die Aktie in ein von ihr betreutes Musterdepot oder Anlagevehikel (bspw. ein Zertifikat) aufgenommen.

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zur SmartCaps-Redaktion, insbesondere zu Arbeitsmethoden und zu potenziellen Interessenkonflikten, sowie unseren Disclaimer/Haftungsausschluss: zum Artikel