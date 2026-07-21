DAX 25.155 +0,6%ESt50 6.317 +0,5%MSCI World 4.836 +0,9%Top 10 Crypto 8,56 -3,0%Nas 25.824 -0,1%Bitcoin 57.967 -0,6%Euro 1,1409 +0,1%Öl 93,3 +2,5%Gold 4.146 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Flatexdegiro hebt Gewinnprognose erneut an - Umsatzziel bestätigt

Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
36.64 EUR 0.20 EUR 0.55 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Onlinebroker flatexDEGIRO hat nach einem starken zweiten Quartal erneut die Gewinnprognose erhöht. Das erst im Juni angehobene Umsatzziel wurde dagegen bestätigt. Dank der hohen Wachstumsraten, steigender Margen und einer anhaltenden Fokussierung auf Kostendisziplin rechnet der Flatexdegiro-Vorstand im laufenden Jahr jetzt mit einem Gewinn von 200 bis 230 Millionen Euro - das wären 25 bis 43 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Das im MDAX notierte Unternehmen hatte erst im Juni die Prognose für den Überschuss auf 200 Millionen Euro nach oben korrigiert. Die damals ebenfalls erhöhte Prognose für den Umsatz wurde nach der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal bestätigt. Demnach soll der Erlös um 16 Prozent auf rund 650 Millionen Euro anziehen, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.

Werbung

Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz um 26 Prozent auf 166,5 Millionen Euro nach oben. Der Gewinn zog um 55 Prozent auf rund 61 Millionen Euro an. Damit übertraf Flatexdegiro die Erwartungen der Experten.

Anleger zeigten sich erfreut. Die Flatex-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um fünf Prozent zum Xetra-Schluss zu./zb/he

Aktuelle flatexDEGIRO Aktie News

Werbung

flatexDEGIRO Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für flatexDEGIRO nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
13.07.26 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
08.07.26 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
08.07.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
07.07.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.07.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)