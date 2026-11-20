DOW JONES--Flatexdegiro will eigene Aktien für bis zu 100 Millionen Euro zurück erwerben. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, läuft das Programm ab 23. November und endet spätestens am 26. Mai 2027. Die Aktien sollen "für alle gesetzlich zulässigen Zwecke" zurück erworben werden, basierend auf der Ermächtigung der Hauptversammlung 2024.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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