Flatexdegiro kauft eigene Aktien für bis zu 100 Mio EUR zurück
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DOW JONES--Flatexdegiro will eigene Aktien für bis zu 100 Millionen Euro zurück erwerben. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, läuft das Programm ab 23. November und endet spätestens am 26. Mai 2027. Die Aktien sollen "für alle gesetzlich zulässigen Zwecke" zurück erworben werden, basierend auf der Ermächtigung der Hauptversammlung 2024.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/uxd/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 20, 2026 02:46 ET (07:46 GMT)
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