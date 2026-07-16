flatexDEGIRO: Luft holen vor dem Gipfelsturm

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Die Aktie von flatexDEGIRO hat im Mai und Juni deutlich zugelegt und durchläuft aktuell eine kleine Konsolidierung. Möglicherweise mündet diese bald in einen Angriff auf das Allzeithoch.

Am 26. Juni hatte das Management von flatexDEGIRO aufgrund der anhaltend positiven Geschäftsentwicklung die vorsichtige Jahresprognose aufgegeben und die Ziele für 2026 heraufgesetzt: Seitdem wird ein Wachstum der Erlöse um etwa 16 Prozent auf rund 650 Mio. Euro (zuvor: 5 bis 10 Prozent) und eine Verbesserung des Ergebnisses um etwa 25 Prozent auf rund 200 Mio. Euro (zuvor: 5 bis 15 Prozent) anvisiert.

Zugewinne werden verteidigt

Das hat die Aktie im Juli zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit Februar geschoben – damals hatte die ursprüngliche vorsichtige Prognose für eine scharfe Kurskorrektur gesorgt. Im Anschluss nach dem jüngsten Anstieg ist die Aktie in einem schwachen Gesamtmarkt in eine erneute kleine Konsolidierungsphase übergegangen, in deren Rahmen die Zugewinne, die im Mai und Juni erzielt wurden, weitgehend verteidigt werden konnten.

Allzeithoch nicht weit entfernt

Damit befindet sich die Aktie in Schlagdistanz für einen neuen Angriff auf das Allzeithoch. Einen passenden Anlass dafür könnten die vorläufigen Halbjahreszahlen liefern, die am 22. Juli veröffentlicht werden. Mutmaßlich muss aber auch die Börse insgesamt mitspielen – sollte der Gegenwind für den deutschen Markt abnehmen und flatexDEGIRO die von uns erwarteten guten Zahlen liefern, wäre das eine Steilvorlage.

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Erstellung am 16.07.26 um 9:37 Uhr.

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