flatexDEGIRO: Noch keine Entwarnung

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Die Aktie von flatexDEGIRO steht weiter unter Druck. Und die neusten operativen Zahlen scheinen den Skeptikern Recht zu geben.

Nimmt bei flatexDEGIRO die Wachstumsdynamik in einem zunehmend konkurrenzintensiven Umfeld nun deutlich ab? Diese Sorge hat die Aktie des Unternehmens in den letzten Wochen stark unter Druck gesetzt, und die neusten operativen Zahlen sorgen nicht gerade für Entwarnung.

Schwacher Oktober

Die Zahl neu gewonnener Kunden ist auch im Oktober mit 22,5 Tsd. niedrig geblieben, das war noch mal ein Rückgang um 4 Prozent zum schwachen Septemberwert und sogar ein Minus von 45 Prozent gegenüber Vorjahr. Und nicht nur das, auch die Zahl der abgewickelten Transaktionen war mit 6,3 Mio. im Oktober schwach und bewegte sich 25 Prozent unter dem Referenzwert aus 2025.

Aktuell kein Handlungsbedarf

Von Mitte November bis Anfang Dezember wird das Management noch auf mehreren Kapitalmarktkonferenzen präsentieren. Dort muss glaubwürdig vermittelt werden, dass flatexDEGIRO auch im aktuellen Umfeld weiter auf einem soliden Wachstumskurs bleiben wird – und am besten auch ein Ausblick gegeben werden, wann sich das wieder in der Kundengewinnung zeigen wird. Zusammen mit dem geplanten Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 100 Mio. Euro könnte das für eine Wende bei der Aktie sorgen. Bis dahin gibt es trotz des kräftigen Kursrückschlags keinen Handlungsbedarf.

Auch bei Pentixapharm hat der Kurs zuletzt gelitten, allerdings aus einem ganz anderen Grund als bei flatexDEGIRO. Am übergeordneten Fahrplan des Unternehmens hat sich dabei nichts geändert. zum Artikel

flatexDEGIRO will Kapital an die Aktionäre zurückgeben, BENO sammelt dagegen gerade frisches Geld ein. Für Anleger verbindet sich das mit einer Gelegenheit, die es bei der Aktie bislang kaum gab. zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.445 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 31.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 05.11.26 um 8:10 Uhr.

Hinweise zu potenziellen Interessenkonflikten:

Eine StockXperts oder dem Autorenteam von StockXperts nahestehende Gesellschaft hält Aktien des Unternehmens oder derivative Instrumente, die vom Kurs der Aktien abhängen, und/oder sie hat die Aktie in ein von ihr betreutes Musterdepot oder Anlagevehikel (bspw. ein Zertifikat) aufgenommen.

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zur SmartCaps-Redaktion, insbesondere zu Arbeitsmethoden und zu potenziellen Interessenkonflikten, sowie unseren Disclaimer/Haftungsausschluss: zum Artikel