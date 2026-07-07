flatexDEGIRO: Richtung Hoch - und noch weiter?

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Die Aktie von flatexDEGIRO zieht es wieder in Richtung Allzeithoch. Hilfreich ist dabei die positive Geschäftsdynamik, die zuletzt zu einer deutlichen Anhebung der Prognose geführt hat.

Im Februar hatte eine wenig ambitionierte Prognose für 2026, die nur ein Umsatzwachstum von 5 bis 10 Prozent und eine Gewinnsteigerung von 5 bis 15 Prozent vorsah, die Aktionäre abgeschreckt und die steile Rally der Aktie von flatexDEGIRO abrupt beendet. Im Anschluss hat der Titel um etwas mehr als 30 Prozent korrigiert, rund um die Marke von 30 Euro dann aber einen kurzfristigen Boden gefunden.

Prognose deutlich angehoben

In einem Umfeld mit einer immer wieder aufflammenden höheren Volatilität sind die Transaktionszahlen für die Folgemonate aber ordentlich ausgefallen, daher hatten wir mehrfach gemutmaßt, dass die Prognose des Managements zu konservativ sein könnte. Und das hat sich bestätigt, denn Ende Juni wurden die Ziele angehoben. Jetzt sollen die Erlöse im laufenden Jahr um ca. 16 Prozent auf 650 Mio. Euro zulegen und der Gewinn um ca. 25 Prozent auf 200 Mio. Euro. flatexDEGIRO erreicht damit vorzeitig die Werte, die eigentlich erst für 2027 anvisiert worden waren.

Positiver Impuls setzt sich durch

Bei der Aktie führte das kurz zu Gewinnmitnahmen, dann hat sich der positive Impuls aber durchgesetzt. Im Rahmen der breiten Seitwärtskonsolidierung der letzten Monate zieht es den Titel im Moment wieder in Richtung Allzeithoch. Das markante Zwischenhoch aus dem kräftigen Rebound im April ist dabei aktuell noch ein Widerstand. Wenn der überwunden wird, könnte es schnell in Richtung Februarhoch gehen.

Juni-Daten erfreulich

Ob die Aktie darüber hinaus noch Potenzial hat, wird auch von den operativen Daten abhängen. Der Juni ist jedenfalls erfreulich ausgefallen – mit einem Anstieg bei den neu gewonnenen Kundenkonten um 21 Prozent zum Vorjahr und einem kräftigen Wachstum der abgewickelten Transaktionen um 52 Prozent (allerdings bei zwei Handelstagen mehr und in Relation zu einem schwachen Vorjahreswert). Geht es so weiter, muss das bisherige Allzeithoch nicht das Ende der Bewegung sein.

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Erstellung am 07.07.26 um 9:02 Uhr.

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