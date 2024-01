flatexDEGIRO steigert verwahrtes Vermögen deutlich

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Online-Broker flatexDEGIRO hat im vergangenen Jahr weitere Kunden gewonnen und das verwahrte Vermögen deutlich gesteigert. Ende 2023 zählte das Unternehmen rund 2,7 Millionen Kundenaccounts, wie es am Montag in Frankfurt mitteilte. Das sind knapp 13 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das verwahrte Kundenvermögen stieg um 31 Prozent auf 52,8 Milliarden Euro. In Deutschland überschritt flatexDEGIRO den Angaben zufolge die Marke von 500 000 Kunden.

Seine gesamten vorläufigen Geschäftszahlen zum vergangenen Jahr will flatexDEGIRO am 27. Februar veröffentlichen./stw/stk