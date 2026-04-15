flatexDEGIRO: Wann wird die Prognose angehoben?

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Die Aktie von flatexDEGIRO hat ihren Abwärtsmove zuletzt beendet und die Wende eingeleitet. Dafür gibt es durchaus gute Gründe, denn die Marktentwicklung spielt dem Unternehmen in die Karten.

Am 22. April wird es spannend bei flatexDEGIRO, dann wird das Unternehmen die Zahlen für das erste Quartal vorlegen. Diese sollten Zuwächse zeigen, doch die entscheidende Frage ist, wie hoch diese ausfallen.

Abnehmende Dynamik?

Denn die Jahresprognose hatte die Anleger mit einem geplanten Umsatzwachstum um 5 bis 10 Prozent auf 588 bis 616 Mio. Euro und einem anvisierten Ergebnisanstieg um 5 bis 15 Prozent auf 168 bis 184 Mio. Euro eher enttäuscht. Nach einer Erlös- und Gewinnsteigerung um 17 bzw. 44 Prozent in der letzten Finanzperiode sah das doch stark nach einer deutlich abnehmenden Dynamik aus.

Transaktionen steigen um 17 Prozent

Oder aber, das Management hat zunächst einmal vorsichtig geplant. Die operativen Zahlen für die ersten drei Monate hat das Unternehmen inzwischen veröffentlicht, und diese sind durchaus ordentlich ausgefallen. So hat die Zahl der Kunden gegenüber dem Vorjahr weiter zweistellig zugenommen, um 12 Prozent auf fast 3,6 Mio. Und, noch wichtiger, dank turbulenter Märkte ist die Zahl der abgewickelten Transaktionen im gesamten ersten Quartal sogar um 17 Prozent 22,7 Mio. gewachsen.

Geringere Handelsaktivitäten nicht erkennbar

In der Jahresprognose hatte das Unternehmen noch unterstellt, dass die Handelsaktivitäten der Kunden voraussichtlich leicht unter dem Niveau des Vorjahres bleiben werden. Zumindest an dieser Stelle dürfte der Ausblick bald nach oben revidiert werden, wenn sich das Umfeld nicht deutlich ändert. Und das könnte dann auch durchaus eine Anpassung bei den Kerndaten zu Umsatz und Ergebnis nach sich ziehen.

Chance auf Trendfortsetzung

Die Aktie hat auch deswegen in jüngster Zeit ein Doppeltief ausgebildet und eine erste Erholung gestartet. Fallen die Quartalszahlen am 22. April gut aus, könnte das weiteren Auftrieb geben.

Auch bei Clearvise könnte ein Veröffentlichungstermin der Aktie neue Dynamik verleihen. Denn am 30. April will das Unternehmen seinen Dividendenvorschlag für 2025 und die Planung für 2026 vorlegen: zum Artikel

Bei Pyrum wartet die Börse hingegen noch auf eine entscheidende operative Nachricht. Kommt sie wie erhofft in den nächsten Wochen, könnte das die Initialzündung sowohl für ein stark beschleunigtes Wachstum als auch für die Aktie sein: zum Artikel

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Erstellung am 15.04.26 um 7:22 Uhr.

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