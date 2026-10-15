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Flatexdegiro will Aktien für bis zu 100 Millionen Euro zurückkaufen

Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
25.70 EUR 1.22 EUR 4.98 %
Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Onlinebroker flatexDEGIRO möchte erneut eigene Aktien zurückkaufen. Das Volumen soll dabei mit bis zu 100 Millionen Euro doppelt so hoch sein wie bei dem im Mai vergangenen Jahres abgeschlossenen Aktienrückkaufprogramm. Voraussetzung für den weiteren Rückkauf von eigenen Anteilen sei die Genehmigung der Finanzaufsichtsbehörde Bafin, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. An der Börse kam das gut an: Der Aktienkurs stieg am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 5,6 Prozent.

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Durch den Rückkauf sinkt die Zahl der ausstehenden Aktien, sodass der Gewinn je Anteil rechnerisch steigt. Das Instrument gilt daher als ein Mittel, um den Kurs zu steigern.

Der Kurs der Flatexdegiro-Aktie ist in diesem Jahr - per Xetra-Schluss vom Mittwoch - um rund ein Drittel gesunken. Der Onlinebroker wird nach dem Kursrückgang in den vergangenen Monaten derzeit mit knapp 2,7 Milliarden Euro bewertet./zb/mis

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Datum Rating Analyst
12.10.26 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
12.10.26 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
08.10.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG

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