FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Online-Broker flatexDEGIRO legt ein millionenschweres Aktienrückkaufprogramm auf. So will das Unternehmen für bis zu 100 Millionen Euro eigene Aktien erwerben, teilte Flatexdegiro am Freitag in Frankfurt mit. Dies entspreche bis zu 4,2 Prozent des Grundkapitals. Das Programm soll am 23. November starten und bis spätestens 26. Mai 2027 laufen. Die zurückgekauften Aktien können für alle gesetzlich zulässigen Zwecke verwendet werden, hieß es./nas/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf flatexDEGIRO

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf flatexDEGIRO

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung