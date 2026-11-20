Flatexdegiro will für bis zu 100 Millionen Euro Aktien zurückkaufen
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Online-Broker flatexDEGIRO legt ein millionenschweres Aktienrückkaufprogramm auf. So will das Unternehmen für bis zu 100 Millionen Euro eigene Aktien erwerben, teilte Flatexdegiro am Freitag in Frankfurt mit. Dies entspreche bis zu 4,2 Prozent des Grundkapitals. Das Programm soll am 23. November starten und bis spätestens 26. Mai 2027 laufen. Die zurückgekauften Aktien können für alle gesetzlich zulässigen Zwecke verwendet werden, hieß es./nas/stk
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