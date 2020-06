Flaute bei Windkraft an Land hält an - Auktion unterzeichnet

BERLIN (Dow Jones)--Die Windkraft an Land zieht noch immer wenige Investoren an. Bei der gemeinsamen Wind-Solar-Ausschreibung vom 1. Juni konnte gerade mal die Hälfte der ausgeschriebenen Menge vergeben werden. Auf knapp 826 Megawatt wurden 62 Gebote mit einem Volumen von rund 468 Megawatt eingereicht, teilte die Bundesnetzagentur bereits am Mittwoch mit. Weil ein Gebot ausgeschlossen wurde, wurden nur 464 Megawatt bezuschlagt, die meisten Projekte in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Der durchschnittliche Zuschlagswert lag bei 6,14 Cent pro Kilowattstunde und damit 0,07 Cent über dem der Vorrunde.

Erfolgreich war auch der Energieversorger Innogy SE, der erst an Eon übergeben wurde und nun kurz vor der Rückübertragung an die einstige Konzernmutter RWE AG steht. Den Zuschlag erhielt das Windprojekt Krusemark in Sachsen-Anhalt mit einer geplanten Leistung von 16,5 Megawatt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die 15 bestehenden Windkraftanlagen werden abgebaut und durch fünf Anlagen der Nordex Group mit ersetzt. Eine weitere sechste Anlage befindet sich noch im Genehmigungsverfahren. Start der Bauarbeiten ist für Frühjahr 2021 geplant, die Inbetriebnahme ein Jahr später.

Dagegen war die Solarausschreibung laut Bundesnetzagentur "sehr deutlich" überzeichnet. Auf eine ausgeschriebene Menge von 96 Megawatt wurden 101 Gebote für 447 Megawatt abgegeben. Den Zuschlag erhielten insgesamt 21 Gebote für knapp 100 Megawatt. Der Durchschnittspreis stieg um 0,09 Cent an auf 5,27 Cent.

Die energiepolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Julia Verlinden, erklärte, dass die "Flaute" bei der Windenergie anhalte. "Das ist eine fatale Entwicklung für Energiewende und Klimaschutz." Sie beklagte, dass vom zuständigen Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) keine gesetzliche Initiative komme, um die Situation für neue Windenergie-Projekte zu verbessern. Bei der Solarenergie gebe es dagegen Projekte für fast ein halbes Gigawatt Kraftwerksleistung, so die Grünen-Politikerin. "Doch die Bundesregierung lässt nur ein Fünftel davon zu. Das grenzt an ein Investitionsverbot."

