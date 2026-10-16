FLERIE Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

16.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite hat FLERIE Registered im vergangenen Quartal 0,9 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 106,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FLERIE Registered -15,0 Millionen SEK umsetzen können.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,24 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FLERIE Registered ein Ergebnis je Aktie von -1,560 SEK vermeldet.

FLERIE Registered hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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