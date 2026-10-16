FLERIE Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Werte in diesem Artikel
FLERIE Registered hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 3,24 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FLERIE Registered ein Ergebnis je Aktie von -1,560 SEK vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat FLERIE Registered im vergangenen Quartal 0,9 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 106,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FLERIE Registered -15,0 Millionen SEK umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf FLERIE Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FLERIE Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen