FlexQube Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

31.10.26 06:35 Uhr

FlexQube Registered hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 2,80 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,800 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FlexQube Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1080,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 205,8 Millionen SEK im Vergleich zu 17,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion Finanzen.net