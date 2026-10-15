Flier präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

15.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 394,9 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 62,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 243,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Flier ein EPS von 0,810 JPY je Aktie vermeldet.

Flier hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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