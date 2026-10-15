Flier präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Flier hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Flier ein EPS von 0,810 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 394,9 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 62,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 243,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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