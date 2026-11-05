Flint legte Quartalsergebnis vor
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Flint hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 CAD. Im Vorjahresviertel waren 2,53 CAD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 79,59 Prozent auf 267,2 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 148,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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