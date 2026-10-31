Floor Decor gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

31.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,21 Milliarden USD – ein Plus von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Floor Decor 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 USD. Im Vorjahresviertel hatte Floor Decor 0,530 USD je Aktie erwirtschaftet.

Floor Decor hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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