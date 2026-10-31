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Floor Decor gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Floor & Decor Holdings Inc
42.40 EUR 0.20 EUR 0.47 %
Charts | News | Analysen

Floor Decor hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 USD. Im Vorjahresviertel hatte Floor Decor 0,530 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,21 Milliarden USD – ein Plus von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Floor Decor 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.05.19 FloorDecor Market Perform Telsey Advisory Group
08.04.19 FloorDecor Market Perform Telsey Advisory Group
22.02.19 FloorDecor Outperform Telsey Advisory Group
29.10.18 FloorDecor Outperform Telsey Advisory Group
03.08.18 FloorDecor Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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