Floor Decor gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Floor Decor hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 USD. Im Vorjahresviertel hatte Floor Decor 0,530 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,21 Milliarden USD – ein Plus von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Floor Decor 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.19
|FloorDecor Market Perform
|Telsey Advisory Group
|08.04.19
|FloorDecor Market Perform
|Telsey Advisory Group
|22.02.19
|FloorDecor Outperform
|Telsey Advisory Group
|29.10.18
|FloorDecor Outperform
|Telsey Advisory Group
|03.08.18
|FloorDecor Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.