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Medios-Aktie gewinnt: 2025 deutlich mehr verdient

26.03.26 08:04 Uhr
Medios-Aktie: 2025 deutlich höherer Gewinn erzielt | finanzen.net

Das Spezialpharma-Unternehmen Medios hat im vergangenen Jahr von florierenden Arzneimittelverkäufen und einem starken internationalen Geschäft profitiert.

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Medios AG
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Der Erlös kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 10,4 Prozent auf rund 2,1 Milliarden Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) stieg zugleich um knapp 18 Prozent auf 93,1 Millionen Euro. Damit übertraf Medios die Erwartungen am Markt. Nach Steuern verbuchten die Berliner einen Gewinn von 15,4 Millionen Euro, über ein Fünftel mehr als im Vorjahr.

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Für das laufende Jahr erwartet das Management um den neuen Vorstandschef Thomas Meier einen Umsatz zwischen 2 und 2,12 Milliarden Euro, womit auch ein leichter Rückgang nicht ausgeschlossen ist. Die Profitabilität soll sich aber weiter verbessern. Angepeilt ist eine operative Marge von rund 4,8 Prozent, 2025 war die Marge von zuvor 4,2 auf 4,5 Prozent geklettert. Wie Medios weiter verkündete, wird Stefan Bauerreis zum 15. April neuer Finanzvorstand. Vorgänger Falk Neukirch verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die Medios-Aktie zeitweise 2,49 Prozent im Plus bei 13,98 Euro.

/tav/stk

BERLIN (dpa-AFX)

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