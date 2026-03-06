Florierende Verkäufe

Das Spezialpharma-Unternehmen Medios hat im vergangenen Jahr von florierenden Arzneimittelverkäufen und einem starken internationalen Geschäft profitiert.

Der Erlös kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 10,4 Prozent auf rund 2,1 Milliarden Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) stieg zugleich um knapp 18 Prozent auf 93,1 Millionen Euro. Damit übertraf Medios die Erwartungen am Markt. Nach Steuern verbuchten die Berliner einen Gewinn von 15,4 Millionen Euro, über ein Fünftel mehr als im Vorjahr.

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Für das laufende Jahr erwartet das Management um den neuen Vorstandschef Thomas Meier einen Umsatz zwischen 2 und 2,12 Milliarden Euro, womit auch ein leichter Rückgang nicht ausgeschlossen ist. Die Profitabilität soll sich aber weiter verbessern. Angepeilt ist eine operative Marge von rund 4,8 Prozent, 2025 war die Marge von zuvor 4,2 auf 4,5 Prozent geklettert. Wie Medios weiter verkündete, wird Stefan Bauerreis zum 15. April neuer Finanzvorstand. Vorgänger Falk Neukirch verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch.

So reagiert die Medios-Aktie

Gerade unter den Nebenwerten sind am Donnerstag einige Kandidaten nach Geschäftszahlen heftig unter Druck geraten. Dazu zählen auch Medios, die sich mit 8,82 Prozent Minus auf 12,40 Euro wieder auf ihrem Zwischentief aus dem vergangenen Herbst bei knapp über 12 Euro nähern.

Seit Mitte Februar verloren die Anteilsscheine des Spezialisten für chronische und seltene Erkrankungen inzwischen 30 Prozent.

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Das operative Ergebnis des vierten Quartals 2025 verfehlte die Erwartungen. Verantwortlich war laut dem Warburg-Experten Yannik Siering eine geringere Profitabilität im Bereich patientenindividueller Therapien.

Den neuen Finanzchef ab Mitte April lobte er. Stefan Bauerreis bringe enorme Expertise aus dem Management von Sartorius und Schaeffler mit.

/tav/stk

BERLIN (dpa-AFX)