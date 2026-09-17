DAX 25.717 +0,7%ESt50 6.323 +0,9%MSCI World 4.876 -0,2%Top 10 Crypto 10,28 +2,1%Nas 26.396 +1,6%Bitcoin 66.814 +0,7%Euro 1,1474 +0,1%Öl 104,9 -0,9%Gold 4.354 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Flotte gestärkt

Lufthansa-Aktie fester: Weitere Boeing-737-MAX-Flugzeuge bestellt - Kontinuität im Vorstand

Lufthansa-Aktie fester: Weitere Boeing-737-MAX-Flugzeuge bestellt - Kontinuität im Vorstand

Der Lufthansa-Aufsichtsrat hat grünes Licht für die Ausübung von 20 Kaufoptionen für Flugzeuge des Typs Boeing 737 MAX 10 gegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
172.84 EUR -2.16 EUR -1.23 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
7.69 EUR 0.16 EUR 2.07 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Mit diesem Schritt setzt die Lufthansa Group die Modernisierung ihrer Kurz- und Mittelstreckenflotte nach eigenen Angaben fort. Grundlage für den Beschluss ist eine im Jahr 2023 vereinbarte Bestellung von 40 Boeing 737 MAX 8, die insgesamt 60 Kaufoptionen für weitere Flugzeuge der Boeing-737-MAX-Familie beinhaltet.

Werbung

Die Auslieferung der nun fest bestellten Boeing 737 MAX 10-Flugzeuge ist den Angaben zufolge zu Beginn der 2030er Jahre vorgesehen. Die neuen Flugzeuge sollen schrittweise ältere Flugzeuge der A320-Familie ersetzen.

Die Bestellung hat einen Listenpreis von rund 3,4 Milliarden US-Dollar und ist Teil des laufenden Programms zur Flotten-Modernisierung. Bis 2035 plant die Airline-Gruppe mit der Auslieferung von mehr als 250 neuen Flugzeugen.

Lufthansa verlängert drei Vorstandsverträge

Der Lufthansa-Aufsichtsrat hat drei Vorstandsverträge verlängert. Finanzvorstand Till Streichert wurde für weitere fünf Jahre bis zum 14. September 2032 bestellt. Er ist seit 2024 Mitglied des Vorstands. Der Vertrag von Chief Technology Officer (CTO) Grazia Vittadini wurde bis zum 30. Juni 2030 verlängert. Sie ist ebenfalls seit 2024 Vorstandsmitglied und verantwortet die Bereiche Technik, IT und Innovation. Im Jahr 2030 wird sie die im Lufthansa-Konzern für Vorstände geltende Altersgrenze erreichen. Chief Commercial Officer (CCO) Dieter Vranckx, ebenfalls seit 2024 Vorstandsmitglied, bindet der Airline-Konzern bis zum 30. Juni 2032 an sich.

Werbung

Im nachbörslichen Handel auf Tradegate zeigt sich die Lufthansa-Aktie zeitweise bei 7,72 Euro um 0,52 Prozent über ihrem XETRA-Schluss.

DJG/brb/ros

DOW JONES

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images, Vacclav / Shutterstock.com

Aktuelle Lufthansa Aktie News

Werbung

Lufthansa Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.09.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.08.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.