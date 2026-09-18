Lufthansa-Aktie kaum verändert: Weitere Boeing-737-MAX-Flugzeuge bestellt - Kontinuität im Vorstand

Flotte gestärkt

18.09.26 13:14 Uhr

Der Lufthansa-Aufsichtsrat hat grünes Licht für die Ausübung von 20 Kaufoptionen für Flugzeuge des Typs Boeing 737 MAX 10 gegeben.

• Der Lufthansa-Aufsichtsrat verlängerte die Verträge von drei Vorstandsmitgliedern: Finanzvorstand Till Streichert bis 2032, CTO Grazia Vittadini bis 2030 und CCO Dieter Vranckx bis 2032.

• Die Bestellung hat einen Listenpreis von rund 3,4 Milliarden US-Dollar und ist Teil eines Programms, das bis 2035 die Lieferung von über 250 neuen Flugzeugen vorsieht, um ältere A320-Modelle zu ersetzen.

• Die Lufthansa Group bestellt 40 Boeing 737 MAX 8, mit 60 Kaufoptionen, um ihre Kurz- und Mittelstreckenflotte zu modernisieren, wobei die Auslieferung der Boeing 737 MAX 10-Flugzeuge Anfang der 2030er Jahre geplant ist.

Mit diesem Schritt setzt die Lufthansa Group die Modernisierung ihrer Kurz- und Mittelstreckenflotte nach eigenen Angaben fort. Grundlage für den Beschluss ist eine im Jahr 2023 vereinbarte Bestellung von 40 Boeing 737 MAX 8, die insgesamt 60 Kaufoptionen für weitere Flugzeuge der Boeing-737-MAX-Familie beinhaltet.

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Die Auslieferung der nun fest bestellten Boeing 737 MAX 10-Flugzeuge ist den Angaben zufolge zu Beginn der 2030er Jahre vorgesehen. Die neuen Flugzeuge sollen schrittweise ältere Flugzeuge der A320-Familie ersetzen.

Die Bestellung hat einen Listenpreis von rund 3,4 Milliarden US-Dollar und ist Teil des laufenden Programms zur Flotten-Modernisierung. Bis 2035 plant die Airline-Gruppe mit der Auslieferung von mehr als 250 neuen Flugzeugen.

Lufthansa verlängert drei Vorstandsverträge

Der Lufthansa-Aufsichtsrat hat drei Vorstandsverträge verlängert. Finanzvorstand Till Streichert wurde für weitere fünf Jahre bis zum 14. September 2032 bestellt. Er ist seit 2024 Mitglied des Vorstands. Der Vertrag von Chief Technology Officer (CTO) Grazia Vittadini wurde bis zum 30. Juni 2030 verlängert. Sie ist ebenfalls seit 2024 Vorstandsmitglied und verantwortet die Bereiche Technik, IT und Innovation. Im Jahr 2030 wird sie die im Lufthansa-Konzern für Vorstände geltende Altersgrenze erreichen. Chief Commercial Officer (CCO) Dieter Vranckx, ebenfalls seit 2024 Vorstandsmitglied, bindet der Airline-Konzern bis zum 30. Juni 2032 an sich.

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Im XETRA-Handel zeigt sich die Lufthansa-Aktie zeitweise bei 7,68 Euro wenig verändert.